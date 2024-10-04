Париж, 4 октября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Вотум недоверия выразили депутаты левого блока Национальной ассамблеи во Франции (нижняя палата парламента) правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом 4 октября сообщил телеканал BFMTV.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Существование этого правительства в нынешнем составе и с нынешними направлениями деятельности является отрицанием результатов последних парламентских выборов в законодательные органы», — указывается в документе, который подписали 192 депутата альянса левых партий.

Уточняется, что, согласно регламенту ассамблеи, обсуждение вотума недоверия должно начаться не ранее, чем через двое суток, но не позднее пяти дней работы ассамблеи после внесения вотума на рассмотрение нижней палаты.

Для смещения правительства необходимо, чтобы за вотум проголосовали 287 депутатов. Таким образом, голосов подписавших документ 192 депутатов недостаточно, и левому блоку потребуется поддержка ультраправого «Национального объединения». Однако депутаты из ультраправого альянса уже отказались голосовать за вотум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, новое правительство Франции, которое возглавил Мишель Барнье, имеет целью только довести людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку.

22 сентября во Франции был оглашён состав нового правительства. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.