Донецк, 4 октября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Украина не способна самостоятельно проводить переговоры ввиду потери своей субъектности. Об этом 4 октября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке.

Официальный сайт Главы ДНР

Так, турецкий журналист поинтересовался, сможет ли его страна снова выступить посредником при возобновлении мирных переговоры по украинскому конфликту.

«Я думаю, здесь нет страны-посредника, от которой зависит, будут удачными переговоры или нет. Здесь зависит от политического решения, политической воли, я говорю не про Украину. Украина потеряла свою субъектность в 2014 году», — процитировало его «РИА Новости».

Глава региона подчеркнул, что в нынешних реалиях ситуация с субъектностью Украины лишь ухудшилась и стала практически патовой.

Пушилин также напомнил, что Украина стала сильно зависеть от Запада и уже не принимает самостоятельных решений. Потребность страны в финансировании вооружения и социальных задач делает её уязвимой.

Ранее, 4 октября, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что партнёры из Вашингтона и Лондона продолжают запрещать Киеву заключить мирное соглашение. Катастрофические последствия ситуации, при которой жители целой страны становятся заложниками Запада и поставленного им марионеточного режима, очевидны всем, добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, что, если у Киева будет желание вести переговоры, Россия к этому готова, однако только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась.