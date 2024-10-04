Астана, 4 октября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Кураторы из Вашингтона и Лондона продолжают запрещать Киеву заключить мирное соглашение, которое могло бы быть достигнуто ещё весной 2022 года. Об этом 4 октября заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам главы ФСБ, катастрофические последствия ситуации, при которой жители целой страны становятся заложниками Запада и поставленного им марионеточного режима, очевидны всем.

«Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут ещё весной 2022 года», — сказал он.

Бортников добавил, что при этом глава киевского режима Владимир Зеленский, который отменил выборы президента на Украине, осознаёт, что может продолжать находиться у власти только в случае продолжения военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что только обвал фронта после крупного поражения украинских боевиков может заставить главу киевского режима начать переговоры по разрешению конфликта на Украине. По его утверждению, сейчас перспектив для урегулирования украинского конфликта якобы нет.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, что если у Киева будет желание вести переговоры, Россия к этому готова, однако только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. При этом он исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, приемлемых для России.

Российский лидер 6 сентября вновь подтвердил готовность Москвы к диалогу, если Киев покажет желание на деле, а не на словах, однако вначале необходимо выбить из приграничья Курской области украинские формирования. Путин также напомнил, что нынешняя украинская власть нелегитимна, так как срок нахождения Зеленского на посту главы государства закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.