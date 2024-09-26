Москва, 26 сентября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя введённые американской компанией ограничения на создание аккаунтов для россиян.

IMAGO/Zoonar.com/Mojahid Mottaki/Global Look Press

«Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Причины здесь не только политические, но и экономические: из-за американских санкций зарабатывать на российском рынке уже не получается. Это заставляет снижать затраты и на техническую поддержку, и на содержание инфраструктуры на территории РФ», — сказал он.

Последствия для пользователей могут довольно ощутимыми, подчеркнул Горелкин, призвав отнестись к рекомендациям Минцифры серьёзно.

«Хочу успокоить владельцев смартфонов на базе Android: их телефоны в безопасности. Если Google прекратит поддержку своих сервисов в России, перестанут работать только те приложения, для которых необходим Google-аккаунт. Но у всех них уже есть российские альтернативы, в том числе самая важная — магазин RuStore», — добавил депутат.

Заместитель председателя комитета Госудумы по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что ситуацию можно полностью игнорировать, если Gmail используется исключительно для рекламного спама. Если же на сервис Google завязаны какие-либо аккаунты, то лучше последовать рекомендациям Минцифры и сделать резервную копию данных.

«А ещё лучше — перенести письма на отечественный сервис. В последнее время говорить о стабильности и безопасности работы сервисов Google точно не приходится», — сказал он.

Директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин, в свою очередь, напомнил, что двухфакторная аутентификация (2FA) добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя от пользователя не только пароль, но и второй фактор подтверждения (например, код из SMS или приложения для аутентификации). Это значительно снижает риск несанкционированного доступа к аккаунту, так как даже если злоумышленник получит пароль, ему всё равно потребуется второй фактор, чтобы войти в систему.

«В случае отсутствия двухфакторной аутентификации злоумышленнику достаточно узнать пароль жертвы для того, чтобы получить доступ к ящику. Преодоление второго фактора требует применения более значительных усилий для получения доступа к почте (например, использование приёмов социального инжиниринга) и делает невозможным массовый перебор пар логин-пароль, найденных в различных публичных утечках», — рассказал эксперт.

Как правило, добавил он, к электронному почтовому ящику привязано множество других сервисов, и он может быть использован для сброса пароля на сторонних ресурсах. Также электронный почтовый ящик может содержать массивы конфиденциальных данных, нежелательных к попаданию в чужие руки.

По мнению члена Общественной палаты РФ, первого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никиты Данюка, в современном мире использование почтового ящика однозначно не должно быть сопряжено с рисками.

«Google даёт россиянам сразу несколько поводов для беспокойства, начиная от временных сбоев до полной невозможности войти в аккаунт. И если почта используется не только для получения спама и иных нежелательных сообщений, то надёжность ящика становится одним из приоритетных критериев при выборе сервиса. Gmail явно этому критерию не соответствует», — поделился он.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Минцифры России сообщило, что американская компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан. По словам представителя ведомства, СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока что работает, однако уверенности в том, что эта возможность сохранится, нет.

Министерство рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии данных и перейти на использование отечественных платформ или альтернативных способов двухфакторной аутентификации.