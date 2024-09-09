Москва, 9 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. Об этом сообщают пользователи соцсети.

Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что при вводе российского номера сервис сообщает, что «данный номер не может использоваться для подтверждения аккаунта», не объясняя причины.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа компания Google решила отключить с 9 сентября один из своих облачных сервисов BigQuery в России. Согласно заявлению IT-компании, блокировка затронет лишь хранилище BigQuery, другие сервисы — Google Workspace и Google Cloud — продолжат работу.

12 июня минфин США ввёл запрет на предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения на территории России. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для программного обеспечения, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.

Определение вступит в силу 12 сентября 2024 года.