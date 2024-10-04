Душанбе, 4 октября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Таджикистан беспокоит ужесточение миграционной политики в России в отношении граждан страны. Об этом 4 октября заявил таджикистанский премьер-министр Кохир Расулзода, беседуя с замглавой правительства России Маратом Хуснуллиным.

ИА Регнум

«Увеличиваются факты запрета на въезд и депортации с расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности», — его слова процитировали в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».

По словам Расулзоды, при этом со стороны российских работодателей запрос на трудовые ресурсы из Таджикистана лишь увеличился. Он отметил, что ранее страну посетила делегация из Татарстана с целью подобрать необходимых специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Хуснуллин по итогам встречи в Душанбе заявил, что нелегальной миграции в России больше не будет. При этом работа с трудовыми ресурсами будет продолжена, поскольку они нужны стране. Но делаться это будет, по его словам, абсолютно легально.

Расулзода добавил, что России и Таджикистану нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между двумя дружественными народами.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции, подчеркнул глава государства.

8 августа глава государства подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день был подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон.