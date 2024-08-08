Москва, 8 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении полиции правом принимать решения по административному выдворению за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.

Известия/Константин Кокошкин

Согласно ранее действовавшим нормам, такими полномочиями обладали только судьи и пограничники.

Закон устанавливает, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на срок, не превышающий 48 часов, на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ, руководителя пограничной службы или их заместителей.

Также предусмотрена возможность продления этого срока судьёй на срок не более 90 суток по ходатайству должностного лица МВД или ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, МВД подготовило законопроект, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В их числе нарушение закона о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, отдельные нарушения в области защиты госграницы и в сфере миграции. Законопроект предлагает ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП, многие из которых направлены на охрану общественного порядка и безопасности.

Путин в апреле заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.