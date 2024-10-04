Душанбе, 4 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Нелегальной миграции в России больше не будет. Такое заявление 4 октября после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе сделал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это чётко понимать», ― подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что работа с трудовыми ресурсами будет продолжена, поскольку они нужны стране. Но делаться это будет, по его словам, абсолютно легально.

Зампредседателя правительства также заявил, что Россия и Таджикистан должны совместными усилиями расписать действия, чтобы обеспечить безопасность двух стран. Это позволит знать, кто приезжает в страну и с какой целью.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, в свою очередь, добавил, что Москве и Душанбе нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между двумя дружественными народами и приносить пользу экономикам обеих стран.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 1 июля заявил, что число выявленных преступлений, которые связаны с незаконной миграцией, увеличилось в России в более чем два раза. Он подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти.

Политолог Илья Ухов 18 июля заявил, что региональные власти начали активно бороться с угрозой, исходящей от нелегальной миграции в России. В некоторых отраслях, таких как сфера услуг, где есть большой простор для теневой занятости и ухода от налогов, работу мигрантов ограничивают. Это делается для того, чтобы снизить риски террористических актов и других негативных последствий, связанных с нелегальной миграцией.

8 августа Путин подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день глава государств подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.