В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец самообороны
Гладков: при атаке ВСУ в Белгородской области погиб боец самообороны
Белгород, 30 сентября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Посёлок Октябрьский в Белгородской области подвергся атакам украинских беспилотников в ночь на 30 сентября. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, при исполнении боевых задач погиб боец самообороны. Врачи боролись за его жизнь, но от полученных ран военный умер в приёмном отделении районной больницы.
Ранение получил мирный житель, ему с ожогами предплечья и голеней бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. В больницу ехать он отказался.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 30 сентября было сбито несколько воздушных целей, ранее информировал Вячеслав Гладков.
Ночью 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. 67 БПЛА поразили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области. По одному дрону обезвредили в Брянской и Курской областях и Краснодарском крае, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.