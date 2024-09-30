Белгород, 30 сентября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Посёлок Октябрьский в Белгородской области подвергся атакам украинских беспилотников в ночь на 30 сентября. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам Гладкова, при исполнении боевых задач погиб боец самообороны. Врачи боролись за его жизнь, но от полученных ран военный умер в приёмном отделении районной больницы.

Ранение получил мирный житель, ему с ожогами предплечья и голеней бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. В больницу ехать он отказался.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 30 сентября было сбито несколько воздушных целей, ранее информировал Вячеслав Гладков.

Ночью 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. 67 БПЛА поразили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области. По одному дрону обезвредили в Брянской и Курской областях и Краснодарском крае, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.