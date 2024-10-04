Москва, 4 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла более 20,2 тыс. военных за время боёв на курском направлении, сообщило 4 октября Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков», — сообщило российское оборонное ведомство.

За минувшие сутки потери украинской армии составили более 350 военнослужащих, а также три артиллерийских орудия, в том числе САУ Caesar французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США.

Минобороны сообщило, что за сутки подразделения группировки войск «Север» ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.

Как сообщало 4 октября ИА Регнум, российские военные пресекли пять попыток прорыва украинских военных через границу в направлении поселения Новый Путь в Курской области. В Минобороны сообщили, что в боях ВСУ потеряли более 30 военнослужащих личного состава убитыми и ранеными.

За минувшие сутки бойцы ВС России также отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Любимовка, Ольговка и Плехово. Там ВСУ потеряли до 30 военных убитыми и ранеными.