Бухарест, 4 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия должна вмешаться в ситуацию в связи со значительным увеличением импорта в Румынию продукции украинского птицеводства. С такой просьбой к Брюсселю обратился министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, сообщило агентство Agerpres.

Sergey Elagin/Global Look Press

Он пояснил, что предъявляемые румынским фермерам условия по разведению птиц требуют более высоких затрат по сравнению со странами за пределами Евросоюза. По словам министра, местные птицеводы обратились к властям с требованием ограничить импорт продукции с Украины. Они считают, что это угрожает существованию птицеферм.

«Необходимо вмешательство Еврокомиссии в связи с импортом яиц и птицы с Украины», ― подчеркнул Барбу.

Он добавил, что Румыния готова применить механизм лицензирования импорта, как это было с зерновыми, сахаром и мукой.

По данным Союза птицеводов Румынии, в период с января по июнь поставки с Украины в ЕС куриных яиц увеличились на 42,7%. В то же время ввоз Румынией охлаждённого и замороженного мяса птицы из этой республики достиг 4 тыс. т по сравнению с 78 т за аналогичный период 2021 года.

Ранее с аналогичной просьбой в Еврокомиссию обратилась Болгария. В августе Ассоциация промышленного птицеводства страны потребовала ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней. Согласно заявлению организации, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле местных, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации ЕС отменил для Украины ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах европейского объединения начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции.

В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия. В мае на фоне протестов европейских фермеров Совет ЕС вернул квоты для ряда украинских товаров: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и мёда.

Британская газета Financial Times ранее указала на то, что Брюссель пошёл на такой шаг всего через два дня после формального начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Эксперты отметили, что Украину считают конкурентом в аграрном секторе, где основным бенефициаром в Евросоюзе является Франция.

2 июля Евросоюз решил вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований недовольных европейских фермеров. В соответствующем нормативном акте, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» указано, что пошлины будут действовать до 31 декабря 2024 года. Причиной такого шага называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов.