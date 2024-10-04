Румыния попросила ЕС защитить её от украинских яиц
Румыния попросила Еврокомиссию ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины
Бухарест, 4 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия должна вмешаться в ситуацию в связи со значительным увеличением импорта в Румынию продукции украинского птицеводства. С такой просьбой к Брюсселю обратился министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, сообщило агентство Agerpres.
Он пояснил, что предъявляемые румынским фермерам условия по разведению птиц требуют более высоких затрат по сравнению со странами за пределами Евросоюза. По словам министра, местные птицеводы обратились к властям с требованием ограничить импорт продукции с Украины. Они считают, что это угрожает существованию птицеферм.
«Необходимо вмешательство Еврокомиссии в связи с импортом яиц и птицы с Украины», ― подчеркнул Барбу.
Он добавил, что Румыния готова применить механизм лицензирования импорта, как это было с зерновыми, сахаром и мукой.
По данным Союза птицеводов Румынии, в период с января по июнь поставки с Украины в ЕС куриных яиц увеличились на 42,7%. В то же время ввоз Румынией охлаждённого и замороженного мяса птицы из этой республики достиг 4 тыс. т по сравнению с 78 т за аналогичный период 2021 года.
Ранее с аналогичной просьбой в Еврокомиссию обратилась Болгария. В августе Ассоциация промышленного птицеводства страны потребовала ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней. Согласно заявлению организации, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле местных, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.
Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации ЕС отменил для Украины ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах европейского объединения начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции.
В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия. В мае на фоне протестов европейских фермеров Совет ЕС вернул квоты для ряда украинских товаров: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и мёда.
Британская газета Financial Times ранее указала на то, что Брюссель пошёл на такой шаг всего через два дня после формального начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Эксперты отметили, что Украину считают конкурентом в аграрном секторе, где основным бенефициаром в Евросоюзе является Франция.
2 июля Евросоюз решил вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований недовольных европейских фермеров. В соответствующем нормативном акте, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» указано, что пошлины будут действовать до 31 декабря 2024 года. Причиной такого шага называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов.