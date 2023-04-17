Будапешт, 17 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Запрет на ввоз зерна с Украины вводится руководством Венгрии, сообщает правительство республики в соцсети Facebook (принадлежит Меta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Подобно Словакии и Польше, Венгрия также запрещает поставки украинского зерна», — заявили в правительстве.

Этот шаг Будапешт объяснил нежеланием подвергать опасности местное сельское хозяйство и фермеров.

16 апреля о планах Венгрии отказаться от ввоза зерна с Украины заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, по словам которого Будапешт до 30 июня 2023 г. запрещает импорт зерна, масличных культур, ряда других украинских сельскохозяйственных продуктов.

15 апреля польские власти объявили, что отказываются до 30 июня 2023 года от поставок в Польшу сельхозпродукции с Украины. Как заявили в Варшаве, это сделано для защиты фермеров и потребителей.

Польские фермеры протестуют против ввоза в страну зерна с Украины, утверждая, что из-за импорта падают цены и что сельхозпроизводители Польши терпят убытки.

16 апреля экс-глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что ввоз в страну зерна с Украины разрушает рынок республики. По его словам, недопустимо, чтобы ради Киева действующее руководство республики «пожертвовало словацкими земледельцами».