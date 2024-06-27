Лондон, 27 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Евросоюз 28 июня объявит о восстановлении пошлин на импорт куриных яиц и сахара с Украины, пытаясь успокоить фермеров, протестующих по всему ЕС, сообщила 27 июня британская газета Financial Times, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, на белый сахар планируется ввести €419 за тонну, на сахар-сырец — €339 за тонну, а на яйца — €0,3 за килограмм. Решение будет действовать до июня 2025 года.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил изданию, что пошлины соответствуют соглашению страны с ЕС, но Киев продолжит переговоры с Брюсселем, пытаясь добиться улучшения условий. Также украинская сторона стремится устранить ограничения, которые не соответствуют соглашению.

Издание указало на то, что Брюссель идёт на такой шаг всего через два дня после формального начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что Украину считают конкурентом в аграрном секторе, где основным бенефициаром в Евросоюзе является Франция.

«Правительства стран говорят о поддержке вступления Украины в Евросоюз, но мы посмотрим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными», — прокомментировал для газеты ситуацию дипломат одной стран ЕС.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для нее ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции. В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия.

Польские фермеры с начала года устраивают блокаду на украинской границе, чтобы помешать ввозу сельхозпродукции. Очередной раз они перекрыли пограничное КПП в начале июня.