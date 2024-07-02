Брюссель, 2 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Евросоюз решил вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров, говорится в документе, опубликованном 2 июля в «Официальном журнале ЕС».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В частности, сказано в соответствующем нормативном акте, пошлины вводятся со дня публикации, 2 июля, и будут действовать до 31 декабря 2024 года. Причиной такого шага называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции. В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия.

В мае на фоне протестов европейских фермеров Совет ЕС вернул квоты для ряда украинских товаров: мясо птицы, яйца, сахар, овёс, крупы, кукурузу и мёд. При превышении объёма импорта сверх этих квот на товары вводятся пошлины.

Британская газета Financial Times ранее указала на то, что Брюссель пошёл на такой шаг всего через два дня после формального начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что Украину считают конкурентом в аграрном секторе, где основным бенефициаром в Евросоюзе является Франция.