Курск, 4 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные пресекли пять попыток прорыва украинских формирований через границу в направлении поселения Новый Путь Курской области. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В боях Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Также за прошедшие сутки российские подразделения отразили две контратаки украинских бойцов в направлении поселений Любимовка, Ольговка и Плехово. Потери украинской армии составили до 30 человек убитыми и ранеными.

За сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 350 бойцов и шесть боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери украинской армии в Курской области превысили 20,2 тыс. человек. ВС России были уничтожены 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин и другая техника.

3 октября расчёты буксируемых гаубиц Д-30 из состава группировки войск «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские военные уничтожали укрепленные позиции, живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты украинской армии. Гаубицы Д-30 имеют калибр 122 мм.