Курск, 4 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Расчёты буксируемых гаубиц Д-30 из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России бьют по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило 3 октября Министерство обороны РФ, которое показало видеозапись с кадрами стрельбы по противнику.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что российские военные уничтожают укрепленные позиции, живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты украинской армии. Гаубицы Д-30 имеют калибр 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Минобороны России представило рассказ командира батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» с позывным Пика. Кроме того, ведомство показало видеозапись с кадрами боевой работы расчётов реактивной артиллерии, входящих в состав отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ. Минобороны отмечало, что российские военные продолжают уничтожать военную технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

3 октября стало известно, что Вооружённые силы России за сутки пресекли пять попыток прорыва украинских формирований через границу. Минобороны РФ отмечало, что за указанное время украинская армия потеряла на этом направлении более 300 боевиков, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и три автомобиля.