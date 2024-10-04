Бейрут, 4 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Погибшего генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу временно похоронили в тайном месте. Об этом 4 октября сообщили источники Sky News Arabia и AFP.

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«Насралла был временно похоронен в секретном месте в ожидании создания соответствующих условий для массовых похорон», — рассказал собеседник агентства, близкий к движению «Хезболла».

По данным агентства, место захоронения держат в секрете, так как большая похоронная церемония может стать объектом атаки Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб. В израильском новостном портале Ynet предположили, что целью ударов был лидер группировки Насралла.

Днём 28 сентября «Хезболла» подтвердила гибель Хасана Насраллы. Минздрав Ливана проинформировал, что в результате израильской атаки также погибли 11 мирных жителей, ещё 108 человек пострадали.

Новым генеральным секретарём «Хезболлы» избрали Хашема Сафиеддина.