Дубай, ОАЭ, 29 сентября, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Хашем Сафиеддин избран новым генеральным секретарём ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом 29 сентября сообщил телеканал Al Arabiya.

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До своего назначения Сафиеддин возглавлял исполнительный комитет движения. Решение о его избрании принималось на Совете шуры — главный руководящий орган «Хезболлы».

Кадровые изменения официально не публиковалась.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что в результате израильской атаки также погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.