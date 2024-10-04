Краснодар, 4 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Советский районный суд Краснодара освободил от отбывания наказания осужденного на 1,5 года колонии экс-начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Об этом 4 октября сообщили в суде.

Эрик Романенко/ТАСС

Следствие установило, что Волынкин использовал свои служебные полномочия, не исходя из интересов возглавляемого им ведомства. Так, в 2021 году его подразделение получило деньги на закупку товаров на нужды двух пожарных частей. При этом Волынкин самовольно подписал документ о якобы исполнении нанятым им подрядчиком ряда услуг в рамках госконтракта. Согласно договору, Волынкин направил часть средств на ремонт тренировочной базы, учебной башни в одной из частей и благоустройство участка в другой части. Проверка показала несоответствие.

«Олег Волынкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ», — указано в заявлении.

Его приговорили его к 1,5 года в колонии-поселении. Суд, учтя время нахождения в СИЗО и под домашним арестом, освободил Волынкина от заключения.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Волынкина стало известно в сентябре 2023 года. Его задержали в рамках расследования коррупционного преступления.

Басманный суд Москвы арестовал его до 27 ноября 2023 года. Волынкин в суде признал свою причастность к инкриминируемым ему действиям по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В октябре того же года мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц.