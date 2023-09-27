Краснодар, 27 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает со ссылкой на собственный источник РЕН ТВ.

Кадр из видео Олег Волынкин

Отмечается, что Волынкина задержали в Сочи, где он находился в командировке.

«Он проходит по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями», — приводит телеканал слова собеседника.

По информации журналистов, делом начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Уточняется, что в ближайшее время его должны доставить в Краснодар.

Ранее источник ИА Регнум сообщил о том, что в Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили внутри около 228 граммов гашиша. За рулём машины оказался заместитель начальника ОМВД по Каневскому району края Николай Медко. По словам собеседника агентства, подполковник находился в отпуске. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконных операциях (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими препаратами и их аналогами.

Абаканский городской суд заключил под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Василиади предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Василиади был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.