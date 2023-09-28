Москва, 28 сентября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 27 ноября, говорится в информации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Волынкин в суде признал свою причастность к инкриминируемым ему действиям по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

О задержании Волынкина стало известно 27 сентября. Сообщалось, что глава краснодарского ГУ МЧС задержан в рамках расследования коррупционного преступления. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.