Москва, 11 октября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин, арестованный в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, госпитализирован в одну из столичных больниц. Это следует из материалов дела, оглашённых 11 октября на заседании Мосгорсуда.

Эрик Романенко/ТАСС Олег Волынкин

«Волынкин в заседании участвовать не может, так как он госпитализирован в городскую клиническую больницу №24», — сказала судья. 11 октября Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на его арест.

По данным информированного источника РИА Новости, кубанского главка МЧС неделю находится в реанимации. «Тот факт, что он находится в городской больнице, а не фсиновской, может говорить о серьёзности ситуации», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Волынкина стало известно 27 сентября. Сообщалось, что глава краснодарского ГУ МЧС задержан в рамках расследования коррупционного преступления. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Басманный суд Москвы арестовал его до 27 ноября. Волынкин в суде признал свою причастность к инкриминируемым ему действиям по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.