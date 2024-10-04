Москва, 4 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище завершились похороны народного артиста России композитора Вячеслава Добрынина.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Могила артиста находится на 21-м участке. Рядом с ним захоронены модельер Валентин Юдашкин, оперный певец Владислав Верестников и актёр Борис Клюев.

Проститься с Добыниным пришли его близкие, поклонники и коллеги. Были замечены актёр и пародист Михаил Грушевский, певцы Александр Маршал, Лев Лещенко и другие.

Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок. Направил цветы столичный футбольный клуб «Динамо», за который болел Добрынин. Также очевидцы заметили венок от покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой.

Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Последний месяц он не вставал с постели. Композитора 26 сентября госпитализировали в тяжёлом состоянии. У артиста было подозрение на инсульт.

Композитор родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. Является автором музыки к таким известным произведениям, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Кто тебе сказал» и многим другим.