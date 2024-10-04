Москва, 4 октября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, которая проходит 4 октября на Троекуровском кладбище.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Были доставлены цветы от музыканта Николая Расторгуева, продюсера Игоря Матвиенко. Направил венок столичный футбольный клуб «Динамо», за который болел Добрынин.

Также очевидцы заметили венок от покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой. На траурной ленте было написано: «Навсегда в моей душе. Алла Пугачева».

Проводить артиста в последний путь прибыли коллеги по цеху, в числе которых актёр и пародист Михаил Грушевский, певцы Александр Маршал и Лев Лещенко и другие.

Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Последний месяц он не вставал с постели. Композитора 26 сентября госпитализировали в тяжёлом состоянии. У артиста было подозрение на инсульт.

Композитор родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. В конце 1960-х — начале 1970-х работал в ВИА «Веселые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Является автором музыки к таким известным произведениям, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Кто тебе сказал» и многим другим.