Москва, 4 октября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины, энергетики и военным аэродромам, сообщило 4 октября Министерство обороны России.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«С 28 сентября по 4 октября Вооружёнными силами РФ нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщило оборонное ведомство.

За это время российские военные нанесли удары по арсеналам, пунктам временной дислокации, районам сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Кроме того, за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили семь ракет ATACMS, шесть авиабомб HAMMER, 22 снаряда HIMARS и 540 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, а также 32 816 украинских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия в период с 28 сентября по 4 октября потеряла в зоне спецоперации более 16,6 тыс. военных. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ за неделю составили свыше 3050 военнослужащих и четыре танка.

В российском оборонном ведомстве 4 октября сообщили, что за неделю в плен сдались 83 украинских военных.