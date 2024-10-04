Москва, 4 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Решение о поездке президента России Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 не принято. Об этом 4 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Что касается поездки на этот саммит [G20. — Ред.], то решение пока не принято», — сказал спикер Кремля.

Он также добавил, что пока нет предпосылок к встрече российского лидера с президентом США Джо Байденом на полях саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Путин неоднократно говорил, что остается открытым для всех контактов, напомнил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19-й саммит G-20 пройдёт в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В этом году Бразилия председательствует в объединении.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце прошлого года заявил о планах пригласить Путина на саммит. Также на встречу лидеров G20 будет приглашён председатель КНР Си Цзиньпин.

2 октября Песков заявил, что вопрос о визите российского лидера в Бразилию на саммит G20 находится на стадии проработки. Кремль проинформирует общественность об окончательном решении.

На следующий день Байден выразил сомнение в том, что его российский коллега будет присутствовать на саммитах G20 и АТЭС в ноябре текущего года.