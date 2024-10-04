Москва, 4 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Правительство России в ближайшие три года планируют изучить возможность изменений администрирования налогов физических и юридических лиц (НДФЛ), чтобы сократить нагрузку на россиян. Об этом говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов», внесённых в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета.

Sergey Elagin/Global Look Press

Среди инициатив, предложенных в документе, на который ссылается РБК, ― упрощение оплаты НДФЛ путём удержания налоговым агентом соответствующих сумм с учётом имущественных вычетов. Как полагают власти, подобный механизм позволит сократить административную нагрузку на физлиц в России. Уменьшить налоговую нагрузку на граждан также планируется за счёт замены штрафов за ряд налоговых нарушений на предупреждение.

Кроме того, власти намерены рассмотреть возможность использования данных из Единого регистра населения (ЕРН) для учёта физлиц в налоговых органах. Это делается «в целях гармонизации» имеющихся у налоговых органов сведений о физлицах и оптимизации работы госорганов, связанной с учётом физических лиц в налоговых органах.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Новый закон сохраняет для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставку НДФЛ на уровне 13%.

13 июля глава государства подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Норму установили в рамках совершенствования налоговой системы России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.