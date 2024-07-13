Москва, 13 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7 из 13 процентов уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей.

Олег Елков/ТАСС

Норму установили в рамках совершенствования налоговой системы России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Получить выплату, согласно закону, смогут работающие родители двух и более детей, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на её территории. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте по месту жительства. Размер выплаты составит 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Подать заявление о назначении вычета россияне смогут с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Соответственно обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Минтруде заявили, что налоговая выплата для семей в России, предполагающая возврат 7 процентов из 13 процентов уплаченного НДФЛ, охватит в России четыре миллиона семей, в которых воспитывают 10 млн детей.

30 мая правительство РФ одобрило проект изменений в налоговую систему, разработанный Минфином. Документ предполагает выстраивание в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планируемые налоговые изменения позволят реализовать в РФ все национальные проекты и социальные программы. Кроме того, налоговая система станет более сбалансированной.