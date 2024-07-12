Москва, 12 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это 12 июля следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости / Евгений Паулин

Новый закон сохраняет для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставку НДФЛ на уровне 13%. Для лиц с доходами от 2,4 млн до 5 млн рублей она составит 15%, с доходами от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, с доходами от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и с доходами свыше 50 млн рублей в год — 22%.

В то же время повышенную ставку налога будут взимать не со всей суммы годового дохода, а с превышения ею соответствующих порогов. При этом надбавки работников в районах Крайнего Севера собираются облагать НДФЛ по ставкам 13% и (для сумм более 5 млн рублей) 15%.

Помимо этого, в законе прописано одинаковое налогообложение НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами: при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13% и выше этой суммы — 15%.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Совет Федерации одобрил закон о поправках в Налоговый кодекс для введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Ранее в этот же день одобрила этот законопроект в третьем, окончательном чтении Государственная дума. В парламенте уточнили, что такие изменения на затронут доходы участников СВО и дополнительные выплаты и надбавки для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях.

Министр финансов Антон Силуанов 20 мая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы заверил, что прогрессивная шкала налога должна коснуться только обеспеченного класса, а не большей части россиян. Он отметил, что семьи с детьми выиграют от предстоящих изменений, пояснив, что семьям с невысокими доходами с двумя и более детьми предложат вычет по НДФЛ.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 23 мая заявил, что налоговая система должна быть справедливой, сбалансированной и стабильной, а также она должна отвечать интересам общества и экономики. Он напомнил, что когда ставку НДФЛ для людей с доходом 5 млн рублей в год увеличили на 2%, было заявлено, что эти дополнительные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Это не вызвало возмущения в обществе и позволило спасти тысячи жизней детей в 2023 году.