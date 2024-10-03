Белгород, 3 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 3 октября уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

(сс) IDF Spokesperson's Unit

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что два вражеских дрона были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области около 22:10 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее в четверг губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник самолётного типа в районе Курчатова. Он уточнил, что падение БПЛА привело к взрывам в хозяйственной постройке, не относящейся в Курской атомной электростанции. На место происшествия прибыли экстренные службы.

В ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили над территорией четырёх регионов РФ в общей сложности 113 украинских беспилотников. По информации Минобороны, российские военные нейтрализовали 73 БПЛА в небе над Белгородской областью, 25 — в Воронежской области, 14 — в Курской области. Ещё одна воздушная цель обезврежена в Брянской области.