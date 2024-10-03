Вашингтон, 4 октября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа вызвало у медиков вопросы, на которые штаб политика отвечать отказывается. Об этом 3 октября пишет издание New York Times.

ИА Регнум Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

«Если он победит, Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медицинские эксперты: связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста», — поясняется в материале.

Медики уточнили, что индекс массы тела Трампа, исходя из данных о его весе и росте, лишь немногим ниже того предела, за которым пациенту ставят диагноз «ожирение». Также эксперты напомнили, что в ходе предыдущих исследований у Трампа выявили повышенный уровень холестерина в крови.

При этом данные о здоровье экс-главы Белого дома публиковались Белым домом в 2018 году, когда Трамп ещё занимал пост президента США. После перенесённого в 2020 году коронавируса данные о здоровье Трампа не разглашались, а после недавнего покушения на политика его команда предпочла скрыть результаты медобследований, несмотря на обещание республиканца их обнародовать.

Отмечается, что беспокойство о здоровье Трампа связано с тем, что в случае победы на выборах он станет к концу своего срока самым старейшим президентом в истории США, так как на момент вступления в должность политик будет старше на несколько месяцев действующего главы государства Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время предвыборной речи в штате Висконсин кандидат в президенты США Трамп назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего президента США Байдена умственно отсталыми.

21 июля Байден объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным опроса, который провёл телеканал Fox News, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей (50% против 48%). Треть опрошенных из числа поддержавших Харрис назвали причиной выбора антипатию к Трампу.