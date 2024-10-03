Тель-Авив, Израиль, 4 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Заявление о ликвидации Махмуда Юсефа Аниси, одного из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет для ливанского движения «Хезболла», сделала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщается 3 октября в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси… участвовавшего в цепочке производства вооружений террористической организации «Хезболла», — уточняется в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Аниси входил в состав руководства программы «Хезболлы» по созданию высокоточных управляемых ракет в Ливане. Он обладал уникальными знаниями в сфере производства оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла накануне своей гибели согласился пойти на перемирие с Израилем. О решении Насраллы ливанские власти уведомили представителей США и Франции. Глава партии погиб 27 сентября в Бейруте в результате авиаудара израильской армии. Смерть Насраллы подтвердили члены «Хезболлы».

27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Среди жертв атаки был и Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» почти 30 лет.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям ЦАХАЛ, целью вторжения стало уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.

Власти Ливана попросили помощи у России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол республики в РФ Шауки Бу Нассар.