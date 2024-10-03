Москва, 4 октября, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Комиссия по комплектованию Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащими по контракту приступила к работе. Об этом 3 октября сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Служба по контракту

«Комиссия по комплектования вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.), приступила к работе», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, соответствующей работой занимаются во всех регионах и муниципалитетах, а система поддержки военнослужащих и их семей будет совершенствоваться.

Также Медведев напомнил и подчеркнул, что заключение контракта является единственной формой привлечения российских граждан для участия в специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Владимир Путин подписал указ о создании в Совете безопасности РФ межведомственной комиссии по комплектованию российских вооружённых сил контрактниками. Председателем комиссии назначен Дмитрий Медведев, а заместителем главы комиссии — министр обороны России Андрей Белоусов.

В апреле в Министерстве обороны России сообщили, что с начала 2024 года на службу по контракту поступило более 100 тыс. человек. По данным оборонного ведомства, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране в среднем приходят до 1,7 тыс. человек. Как отмечал экс-министр обороны Сергей Шойгу, в 2023 году с ВС РФ контракт подписали около 540 тыс. военнослужащих.