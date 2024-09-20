Москва, 20 сентября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Совете безопасности РФ межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту. Документ опубликовали в пятницу, 20 сентября, на портале правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Служба по контракту

Глава государства также утвердил положение о комиссии и её состав. Её председателем он назначил заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Заместителем главы комиссии стал министр обороны Андрей Белоусов.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 сентября подписал указ об увеличении численности ВС до 2 389 130 человек. В том числе в новом штате предусмотрено 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Глава государства сообщил, что эта мера направлена на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Он также назвал ключевой задачу по комплектованию армии контрактниками.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, комментируя указ президента, заявил, что численность ВС будут наращивать за счёт увеличения количества военнослужащих по контракту. Он назвал обоснованным такое решение, учитывая, что «творит супостат».