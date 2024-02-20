Москва, 20 февраля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В прошлом году контракт с ВС России подписали 540 тыс. военнослужащих, это позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Он отметил, что только с начала 2024 году на службу по контракту поступило порядка 50 тысю человек, и люди продолжают идти. Министр указал, что набранные в 2023 году контрактники сегодня уже стали профессиональными обученными войсками и представляют серьёзную силу.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года в интересах объединённой группировки войск на военную службу приняли свыше 452 тыс. человек. Всего же в 2023 году в этих целях привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту.