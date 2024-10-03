Москва, 3 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой направлено обращение с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети увлеклись квадробингом. Его подготовил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Максим Богодвид/РИА Новости

Поводом для обращения послужило видео из Омска, на котором мать выгуливает дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий питомец семьи бегает вокруг без привязи.

В качестве санкций депутат предложил рассмотреть лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности.

По словам парламентария, депутаты стали часто получать жалобы на представителей субкультуры. При этом по всей России фиксируется резкий рост популярности квадробинга.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), напасть пришла с Запада, из США», — привело 3 октября комментарий депутата «РИА Новости».

Он подчеркнул, что для России с её семейными ценностями и поддержкой института традиционной семьи существование подобного движения неприемлемо.

Как сообщало ИА Регнум, идею Колунова поддержал член Совета Федерации (СФ) России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

При этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала снизить градус дискуссий по квадроберам. Она напомнила, что в стране есть проблемы поважнее, и попросила коллектив отказаться от участия в «ярмарке сплетен и грызни».

Тем временем на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. В одном из объявлений предлагается сладкий корм в упаковке на 480 гр. В его составе содержатся сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.