Москва, 3 октября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. На российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. Об этом стало известно в четверг, 3 октября, из объявлений, размещённых на сайтах торговых площадок.

Максим Богодвид/РИА Новости

Так, в одном из них предлагается сладкий корм в упаковке на 480 граммов стоимостью 998 рублей. В его составе содержатся сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло. На обложке объявления изображён ребёнок на четвереньках и в маске животного. В комментариях пользователи активно интересуются, квадроберам всех ли возрастов подходит корм и можно ли давать его стерилизованным.

Как передавало ИА Регнум, квадроберы носят маски и костюмы четвероногих животных, подражая их повадкам — представители движения рычат, лают, а также бегают на четвереньках. Иногда они ведут себя агрессивно и вызывающе.

11 сентября член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она напомнила, что движение образовалось в России в результате следования молодыми людьми популярным негативным трендам.

В 2024 году в разных российских регионах зафиксировали несколько скандалов с участием квадроберов. В мае новосибирский новостной портал infopro54 написал, что дети не ограничились пробежкой по газонам на четырёх лапах и решили попробовать корм для животных. Выбор пал на пакетики с жидким питанием для кошек. Девочка выложила их содержимое на сидение лавочки, после чего, стоя на четвереньках, стала поедать с непродезинфицированной поверхности кошачью еду.

Медики назвали новый тренд опасным для здоровья. Ребёнок может отравиться кормом для животных или получить травму, имитируя их движения, пояснила 15 июня врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева. Большую часть кормов для животных производят из неперевариваемой человеческим организмом пищи, а также его твёрдые гранулы ребёнку сложно прожевать, и они могут попасть в дыхательное пути, что может привести к удушью, отметила она.

Квадроберы носят маски и костюмы четвероногих животных, подражая их повадкам — представители движения рычат, лают, а также бегают на четвереньках. Иногда они ведут себя агрессивно и вызывающе.