Махачкала, 3 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Недалеко от взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС обнаружены трубы неопределённого назначения. Об этом 3 октября сообщил замначальника управления — начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Дагестану Анвар Анваров.

Муса Салгереев/ТАСС

«Вечером 2 октября обнаружили три трубы возле дороги соседнего участка, с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали. Две трубы рядом, прям впритык, они с изоляцией, ориентировочно где-то по 100-150 мм, а другая на расстоянии 20 см», — приводятся слова Анварова в Telegram-канале правительства республики.

На месте продолжают работу МЧС. Также предстоит установить назначение найденных труб.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на АЗС произошли вечером 27 сентября. Очевидцы сняли на видео второй взрыв, детонация произошла в подземных резервуарах станции. После этого начался сильный пожар. Его площадь достигала 500 кв. м. Спасатели смогли потушить возгорание только 28 сентября. В результате трагедии погибли 13 человек.

В связи с ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи рассматривают версии, связанные с состоянием газопровода, не исключается человеческий фактор.

Суд отправил под арест Марата Джанхуватова, владеющего АЗС, на которой произошли взрывы. Под стражей он пробудет до 28 ноября текущего года.