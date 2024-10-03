Москва, 3 октября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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Установлено, что недостоверную информацию о действиях ВС России она публиковала в социальной сети «ВКонтакте»

«Суд признал Меньших виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»)», — указано в Telegram-канале судов.

Женщину приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима. Ей также запрещено администрировать интернет-сайты в течение трёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября военный суд заочно приговорил экс-депутата Илью Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) к 10 годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии и оправдании терроризма.

В конце июля суд в Омске заочно приговорил экс-депутата местного городского совета Дмитрия Петренко к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Помимо лишения свободы, экс-депутату на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.