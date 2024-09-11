* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 11 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Илью Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) к 10 годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии и оправдании терроризма.

РИА Новости / Руслан Кривобок

«Суд признал Пономарева виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 («Публичное распространение по видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти») и ч. 2 ст. 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ», — передаёт ТАСС.

Экс-депутату назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии, а также ему запретили администрировать интернет-сайты на четыре года после того, как он отбудет основное наказание.

Как сообщало ИА Регнум, Пономарёв уехал из России в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Сначала он отправился в США, затем экс-парламентарий приехал на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а позже гражданство. В феврале 2024 года ФСБ уточнила, что против экс-депутата возбудили ряд уголовных дел. Его обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника, в участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все уголовные дела ведомство объединило в одно производство.

Прокурор заочно попросил суд приговорить экс-депутата Госдумы к 14 годам лишения свободы. Кроме того, представитель гособвинения попросил суд запретить Пономарёву в течение пяти лет администрировать сайты.