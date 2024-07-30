Омск, 30 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Суд в Омске заочно приговорил экс-депутата местного городского совета Дмитрия Петренко к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы омских судов.

РИА Новости / Илья Питалев

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

По данным следствия, Петренко под видом достоверных данных распространял в своём Telegram-канале ложную информацию об уничтожении Вооружёнными силами России гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины в период проведения специальной военной операции.

Сообщается, что помимо лишения свободы, экс-депутату на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. На данный момент подсудимый находится за рубежом.

В марте 2022 года против Дмитрия Петренко возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В августе 2023 года Куйбышевский районный суд Омска объявил Петренко в розыск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой за фейки в адрес ВС РФ. Она разместила в Сети видеоролик, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии в зоне специальной военной операции.