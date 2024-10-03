Москва, 3 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Риск прямого вооруженного столкновения ядерных держав на данный момент недооценивать нельзя. Об этом 3 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

ТАСС/АР

Дипломат напомнил, что во времена Карибского кризиса человечество находилось на грани начала ядерной войны и в часах от решения, способного кардинально изменить весь ход истории цивилизации.

«Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров по продлению двустороннего ДСНВ. По его утверждению, американская сторона довела до Москвы свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября прокомментировал слова Кирби. Представитель Кремля уточнил, что обсуждение возобновления действия этого договора между США и Россией должно учитывать новые факторы.

Рябков 27 сентября заявил, что США должны изменить свою линию, чтобы Россия согласилась начать обсуждение возобновления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он также назвал курс нынешней американской администрации глубоко враждебным по отношению к России.