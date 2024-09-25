Москва, 25 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Обсуждение возобновления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией должно учитывать новые факторы. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Здесь я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учёта новых факторов и без рассмотрения всех факторов в совокупности, включая европейский ядерный потенциал, — невозможно.

Он добавил, что Россия пока не получала от США ответа о возобновлении переговоров, которые необходимо начать как можно быстрее.

Днём ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что президент РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров по продлению двустороннего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом американский чиновник заверил, что администрация США довела до российских властей свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Как передавало ИА Регнум, диалог между США и Россией по контролю над вооружениями проходит без какого-либо прогресса, заявил 17 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он возложил вину за сложившуюся ситуацию на американские власти.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.