Калининград, 3 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала видео задержания двух украинских шпионов в Калининграде на российско-литовском участке границы. Силовики установили, что мужчины выполняли задание Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

ЦОС ФСБ России

Российские силовики ночью остановили на дороге машину с агентами ГУР, задержали их и освободили ребёнка, похищенного по заданию украинских спецслужб.

Оба задержанных признались, что они похитили ребенка и хотели вывезти его из страны, выполняя это задание, помимо сбора данных. Один из них рассказал, что снимал на камеру средства охраны российской государственной границы.

Украинские агенты также сообщили, что выполняли задание сотрудника ГУР, представившегося Юрием. Он является отцом ребёнка и организовал операцию, чтобы украсить мальчика у матери.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября стало известно о задержании жительницы территории Луганской Народной Республики. Силовики установили, что она корректировала удары ВСУ по региону. Женщина призналась, что сообщала о местонахождении российских бойцов и фотографировала военную технику. Против неё возбудили уголовное дело о шпионаже.

1 октября ФСБ сообщила о задержании в Запорожской области гражданина Украины. Он передавал информацию о местонахождении российских военнослужащих, что было использовано ВСУ для нанесения ущерба безопасности РФ. Против него также возбудили уголовное дело о шпионаже.