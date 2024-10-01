Мелитополь, 1 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина за передачу Киеву данных о расположении российских военных, сообщили 1 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщения он посылал через интернет. Данные о подразделениях российских войск украинские спецслужбы использовали для нанесения ущерба безопасности России.

«На основании собранных органом безопасности материалов следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — сообщили в ведомстве

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Крыма и 43-летнего иностранного гражданина, сотрудничавших с украинскими спецслужбами.

Крымчанин передавал в Киев данные о расположении в Керчи российских сил противовоздушной обороны, входящей в систему защиты Крымского моста. Также он снабжал украинскую сторону информацией о расположении военной техники России и оборонных предприятиях в Крыму. Он работал монтёром железнодорожного пути. Против россиянина возбудили уголовное дело о госизмене.

Задержанный иностранец передал в Киев более 30 снимков и координат военных объектов, расположенных в Крыму. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.