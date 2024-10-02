Брянка, ЛНР, 2 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики силовики задержали гражданку Украины, корректирующую ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом 2 октября сообщили в УФСБ России по республике.

Иван Шилов ИА Регнум

«Жительница города Брянки осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики», — заявили в ведомстве.

Задержанная призналась, что направляла украинской армии информацию о местоположении российских военных, снимки проезжавшей по городу техники. Представители ВСУ просили её осмотреть несколько объектов и сообщить о наличии или отсутствии там ВС России. Женщина подчеркнула, что является украинской и не намерена менять гражданство.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Луганске задержали украинку, собиравшую и передававшую сведения военного характера украинским спецслужбам для подготовки и нанесения ракетных ударов по городу. Женщина сотрудничала с СБУ в течение 2022–2023 годов. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

29 июля в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Их передали сотрудникам МВД и ФСБ. Четверо из задержанных занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.