Калининград, 3 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Задержанные сотрудниками ФСБ в Калининграде агенты Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины признались, что планировали выкрасть ребёнка и вывезти его с территории России. Об этом украинские шпионы рассказали в ходе допроса, видеозапись которого обнародовало ФСБ 3 октября.

Кадр из видео

Один из задержанных сообщил, что с ними следовал человек по имени Владимир для того, чтобы забрать ребёнка. Другой задержанный подтвердил, что им надо было проникнуть на территорию России и украсть несовершеннолетнего россиянина.

Также агенты ГУР признались в незаконном пересечении границы в Калининградской области со стороны Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Украины.

В ФСБ добавили, что ГУР поставило агентам задачу собирать сведения о защищённости российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения других преступлений на территории РФ. Для этого сотрудники спецслужбы привлекли своего агента ― гражданина Украины. Он опрашивал жителей литовского приграничья и проводил разведку с использованием технических средств.

Собрав необходимые материалы, украинские агенты попытались незаконно перейти границу РФ с территории Литвы, но были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигурантов арестовали.