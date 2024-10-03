Брюссель, 3 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) приняла решение подать в суд на Венгрию из-за закона страны «О защите суверенитета», который, по мнению ЕК, нарушает законодательство ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Jens Kalaene/Global Look Press

«Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дело Венгрии в суд», — следует из документа.

В феврале 2024 года ЕК направила Венгрии письмо с официальным уведомлением, в котором выразила обеспокоенность. Венгрия, в свою очередь, направила ответное письмо, но официальное уведомление для комиссии оказалось неудовлетворительным. Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС, а высказанные опасения являются необоснованными.

Закон учреждает управление, которому поручено расследование действий, осуществляемых в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, предположительно, способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-минмитр Венгрии Виктор Орбан в июне заявил, что участие и большее втягивание стран ЕС в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Он указал на снижение динамики экономического веса Европы и конкурентоспособности континента в целом. Орбан подчеркивал, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.

Венгрия 1 июля официально начала председательство в Совете ЕС на период до 31 декабря 2024 года.

Еврокомиссия в 2021 году подала на Румынию в суд за несоблюдение экологических норм ЕС. Еврокомиссия обратилась в суд с призывом дать юридическую оценку действиям Бухареста, отказывающегося соблюдать договоренности по борьбе с промышленными загрязнениями и осуществлять контроль за очисткой воздуха.