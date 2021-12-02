Брюссель, 2 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) обратилась в структуры Европейского суда с призывом дать юридическую оценку действиям официального Бухареста, отказывающегося соблюдать договоренности по борьбе с промышленными загрязнениями и осуществлять контроль над очисткой воздуха. Об этом 2 декабря сообщило бухарестское издание Stiri.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фомула

Согласно официальной информации, в первом случае румынские власти не обеспечили работу очистных установок на угольных ТЭЦ страны, а во втором — не ратифицировала национальную программу сокращения выбросов в атмосферу.

«Несколько лет назад Бухарест подписал «зеленый пакт ЕС», направленный на улучшение экологической ситуации в Европе, однако ни одна из директив этого пакта выполнена не была», — отмечено в исковом заявлении.

В каком формате будет рассматриваться обращение ЕК в европейских судебных инстанциях и какие именно санкции могут быть применены к Румынии в случае удовлетворения иска, не сообщается.

Напомним, 2 декабря Еврокомиссия выделила Бухаресту €1,8 млрд на поддержку румынской экономики. В общей сложности Брюссель намерен предоставить Румынии €29,2 млрд.