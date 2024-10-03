Москва, 3 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в ходе боёв в зоне проведения специальной военной операции до 2085 бойцов. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

В зоне ответственности группировки российских войск «Центр» за сутки украинская армия лишилась до 615 военных. Также ВСУ потеряли две бронемашины. На этом направлении российские военные отразили восемь контратак украинских военных.

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ потери украинской армии составили до 145 военнослужащих, военные группировки российских войск «Запад» уничтожили за сутки до 400 бойцов ВСУ.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 130 военных, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две гаубицы Caesar производства Франции калибра 155 мм.

В боях с военными Южной группировки ВС РФ потери украинской армии составили: до 720 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы и два орудия. Также российские силы уничтожили цех сборки беспилотников, три склада с боеприпасами и станцию РЭБ.

От действий группировки российских войск «Днепр» ВСУ потеряли до 75 военных, танк, семь автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 2 октября, потери ВСУ за сутки в зоне специальной военной операции в общей сложности составили до 2120 бойцов. Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 75 украинских военных, «Запад» — до 385, «Юг» — до 855, «Центр» — до 630, «Восток» — до 110, «Днепр» — до 62. Кроме того, российские войска уничтожили четыре танка, семь единиц другой бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.

В тот же день российские средства ПВО сбили управляемую бомбу Hammer и 32 беспилотника украинской армии. Также за сутки Вооружённые силы РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.